Под Воронежем полуторагодовалая девочка выпала из окна восьмого этажа и погибла

В Новоусманском районе полуторагодовалая девочка выпала из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже одного из многоквартирных домов. Малышка не выжила.

Трагедия произошла в Отрадном вечером в понедельник, 27 октября, уточняют в пресс-службе регионального СУ СК. Согласно предварительным данным, все случилось в тот момент, когда родители девочки ненадолго оставили ее без присмотра.

Малышка опрокинула вазу с цветами, и пока взрослые убирали воду с пола, девочка убежала в другую комнату. В помещении было приоткрыто окно, до которого ребенок смог дотянуться, забравшись на стоящий рядом диван. Семья характеризуется как благополучная, полная, на профилактическом учете не состояла.

В настоящее время следственные органы проводят доследственную проверку для установления всех обстоятельств случившегося: проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.