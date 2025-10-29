Под Воронежем полуторагодовалая девочка выпала из окна восьмого этажа и погибла

Трагедия произошла в Отрадном вечером в понедельник, 27 октября, уточняют в пресс-службе регионального СУ СК. Согласно предварительным данным, все случилось в тот момент, когда родители девочки ненадолго оставили ее без присмотра.



Малышка опрокинула вазу с цветами, и пока взрослые убирали воду с пола, девочка убежала в другую комнату. В помещении было приоткрыто окно, до которого ребенок смог дотянуться, забравшись на стоящий рядом диван. Семья характеризуется как благополучная, полная, на профилактическом учете не состояла.



В настоящее время следственные органы проводят доследственную проверку для установления всех обстоятельств случившегося: проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.