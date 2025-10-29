Российские военные поставили себе глобальную цель на фронте: карта СВО на 29 октября

В настоящий момент перед российскими солдатами стоит главная задача — освободить как можно больше территорий для усиления переговорных позиций. Об этом рассказал глава «Ахмата» Апти Алаудинов. В рамках ее достижения проходит активное продвижение ВС РФ на покровском, краснолиманском, угледарском и других направлениях. Подробнее о продвижении российских войск — на карте спецоперации на Украине.