Красноярку осудили за серию краж из незапертых квартир

Общий ущерб составил 552 тысячи рублей.
Установлено, что ранее неоднократно судимая преступница орудовала в Железнодорожном, Октябрьском и Советском районах в период с августа по декабрь 2024 года. Она заходила в подъезды домов, не оборудованные кодовыми замками, либо звонила в домофоны и просила открыть дверь под надуманными предлогами.
«Дергая дверные ручки всех квартир подряд, злоумышленница искала незапертые. Обнаружив такую, она убеждалась, что в коридоре никого нет, что позволит ей остаться незамеченной. Проникнув в помещение, женщина похищала сумки, лежавшие рядом со входом. Выйдя на улицу, она забирала из кошелька деньги, а остальное выкидывала. Задержана женщина была сотрудниками уголовного розыска», — рассказали в городской полиции.
По выявленным эпизодам по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» суд приговорил красноярку к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.