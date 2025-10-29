Ричмонд
Красноярку осудили за серию краж из незапертых квартир

Суд признал 40-летнюю жительницу Красноярска виновной в 9 квартирных кражах и одной карманной.

Источник: Freepik

Общий ущерб составил 552 тысячи рублей.

Установлено, что ранее неоднократно судимая преступница орудовала в Железнодорожном, Октябрьском и Советском районах в период с августа по декабрь 2024 года. Она заходила в подъезды домов, не оборудованные кодовыми замками, либо звонила в домофоны и просила открыть дверь под надуманными предлогами.

«Дергая дверные ручки всех квартир подряд, злоумышленница искала незапертые. Обнаружив такую, она убеждалась, что в коридоре никого нет, что позволит ей остаться незамеченной. Проникнув в помещение, женщина похищала сумки, лежавшие рядом со входом. Выйдя на улицу, она забирала из кошелька деньги, а остальное выкидывала. Задержана женщина была сотрудниками уголовного розыска», — рассказали в городской полиции.

По выявленным эпизодам по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» суд приговорил красноярку к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.