Красноярку осудили за серию краж из незапертых квартир

«Дергая дверные ручки всех квартир подряд, злоумышленница искала незапертые. Обнаружив такую, она убеждалась, что в коридоре никого нет, что позволит ей остаться незамеченной. Проникнув в помещение, женщина похищала сумки, лежавшие рядом со входом. Выйдя на улицу, она забирала из кошелька деньги, а остальное выкидывала. Задержана женщина была сотрудниками уголовного розыска», — рассказали в городской полиции.