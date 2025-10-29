Ричмонд
Охотник потерялся в горах и отбивался от медведя: спасатели нашли живым

Во время охоты мужчина заблудился в лесу после того, как внезапный туман полностью лишил его ориентиров. Найти дорогу к месту встречи с товарищами он не смог. К поискам подключились сотрудники МВД республики, пять районных отделов полиции и волонтёры. Несмотря на нулевую видимость и сложный рельеф, они прочесали десятки километров леса. Мужчину обнаружили полицейские из Веденского района. Он был сильно обезвожен и измотан, но в сознании. Всё это время ему приходилось отпугивать выстрелами медведя и идти через боль из-за старой травмы колена. Сотрудники полиции оказали ему помощь, напоили водой и доставили к медикам. После осмотра его передали родственникам — угрозы жизни нет.

