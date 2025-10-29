Россельхознадзор запретил продавать 190 партий челябинского зерна

Несмотря на это, с августа по октябрь хозсубъекты региона продолжили массово оформлять декларации, используя данные уже неаккредитованной лаборатории. Сейчас управление Россельхознадзора принимает меры для прекращения действия незаконной документации. Так, 27 октября признали недействительными декларации у предпринимателя из Троицкого района на 1,2 тысячи тонн пшеницы и у предпринимателя из Магнитогорска на 3 тысячи тонн ячменя.