Последствия атаки киевского режима: в Симферополе загорелась емкость с ГСМ

В ночь на среду, 29 октября, из-за украинского дрона в Симферополе загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В результате атаки вражеского БПЛА на территории Симферополя было попадание в емкость с горюче-смазочными материалами», — написал руководитель региона.
По его словам, из-за этого начался пожар. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы. Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.