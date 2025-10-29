Стоимость парковки в центре Уфы может увеличиться

В уфимской мэрии рассматривают возможность пересмотра тарифов на платные парковки в центральной части города. Как сообщил начальник управления транспорта и связи администрации Уфы Олег Хмарин, на некоторых улицах наблюдается значительная загрузка парковочных мест, что может потребовать корректировки стоимости стоянки.
С момента запуска системы платных парковок 27 июня зарегистрировалось более 100 тысяч пользователей, при этом 81 тысяча человек уже воспользовались услугами парковки. Более 7,7 тысячи жителей республики внесли свои автомобили в специальный электронный реестр, дающий право на бесплатную парковку. Льготы предоставляются инвалидам, ветеранам боевых действий, многодетным семьям и владельцам электромобилей.
Как пояснил Хмарин, для получения льготы необходимо подать заявление в многофункциональном центре. В ближайшее время появится возможность оформления льготы через портал «Госуслуги», что упростит процесс, особенно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Региональное министерство цифрового развития планирует завершить эту работу до конца 2025 года.
Статистика использования парковок показывает, что большинство автовладельцев оставляют машины на 1−2 часа. За четыре месяца работы системы зафиксировано около 588 тысяч оплат. Более 97% платежей совершены через мобильное приложение «Горпарковки», около 2,2% — через СМС-сообщения, и лишь 0,2% — с помощью банковских приложений.
За нарушения правил парковки выписано свыше 3,2 тысячи штрафов на сумму 1500 рублей каждый. Анализ расходов пользователей показал, что максимальная сумма за ежедневную парковку в течение месяца не превышает 2600 рублей, при этом средние ежемесячные затраты составляют 150−350 рублей.
По словам представителя администрации, введение платных парковок в центре города помогло решить проблему хаотичной парковки и повысить пропускную способность улиц. Мониторинг эффективности системы продолжается, и по итогам полугодия будет представлен детальный анализ ее работы.
