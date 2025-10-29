Стоимость парковки в центре Уфы может увеличиться

Как пояснил Хмарин, для получения льготы необходимо подать заявление в многофункциональном центре. В ближайшее время появится возможность оформления льготы через портал «Госуслуги», что упростит процесс, особенно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Региональное министерство цифрового развития планирует завершить эту работу до конца 2025 года.