Бастрыкин потребовал доклад о массовом заражении гепатитом на Камчатке

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил предоставить детальный доклад о ходе расследования массового заражения пациентов гепатитом В и С в Камчатском крае. Согласно официальному сообщению ведомства, руководитель следственного управления СК по региону должен отчитаться о предварительных результатах следственных действий и установленных обстоятельствах происшествия.