В Башкортостане змея атаковала своего хозяина в половой орган

Каспийский полоз — змей, занесенный в Красную книгу. Несмотря на внушительные размеры и способность к защите, представители вида не обладают ядовитыми железами. Тем не менее, их укусы достаточно болезненны и могут привести к кровотечению, гематомам, воспалению и другим неприятным последствиям.