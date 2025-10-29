Ричмонд
В Башкортостане змея атаковала своего хозяина в половой орган

В Салавате (Башкортостан) любителя экзотических животных укусила собственная змея. Инцидент произошел во время купания.

Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

«41-летний местный житель, увлекающийся разведением необычных животных, получил множественные укусы от собственного каспийского полоза», — пишет telegram-канал BAZA. Мужчина принял решение взять в ванну своего краснокнижного питомца. Змея внезапно проявила агрессию и атаковала хозяина. Животное укусило мужчину в три области одновременно — в руку, бедро и пах.

Пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Самым тяжелым последствием укуса стала гематома в паховой области. К счастью, яд у каспийского полоза отсутствует. У себя дома мужчина держит разных паукообразных, редких насекомых, ящериц и змей.

Каспийский полоз — змей, занесенный в Красную книгу. Несмотря на внушительные размеры и способность к защите, представители вида не обладают ядовитыми железами. Тем не менее, их укусы достаточно болезненны и могут привести к кровотечению, гематомам, воспалению и другим неприятным последствиям.