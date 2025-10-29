Пожар возник из-за попадания БПЛА в емкость с горюче-смазочными материалами в Симферополе

В результате атаки БПЛА нет пострадавших, заявил Аксенов.
Украинский БПЛА попал в емкость с горюче-смазочными материалами в Симферополе. В результате происшествия произошел пожар. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«В результате атаки вражеского БПЛА на территории Симферополя было попадание в емкость с горюче-смазочными материалами. В результате возник пожар», — заявил Аксенов в своем telegram-канале. По словам губернатора, пострадавших нет, а на месте работают экстренные службы.
Подобные атаки на объекты с горюче-смазочными материалами в Крыму происходят не впервые. В декабре прошлого года беспилотник уже атаковал нефтебазу в Феодосии, где также возник пожар, а системы ПВО тогда перехватили более 20 вражеских дронов.