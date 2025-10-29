Ричмонд
В Марий Эл зафиксирована атака беспилотников возле промышленного объекта

Республика Марий Эл подверглась ночной атаке беспилотных летательных аппаратов, которые нанесли удары по территории вблизи одного из промышленных предприятий региона. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава республики Юрий Зайцев.

«Сегодняшней ночью Республика Марий Эл подверглась атаке БПЛА. Удары были зафиксированы недалеко от одного из промышленных предприятий региона. Разрушений и пострадавших нет», — написал Зайцев.

На месте происшествия в настоящее время работают специалисты экстренных служб, которые проводят все необходимые мероприятия.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что в Новоспасском районе Ульяновской области была предотвращена попытка атаки с применением беспилотников. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают эксперты. Власти предпринимают все необходимые действия для защиты населения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

