В Бодайбо два человека украли чужую иномарку, чтобы покататься с друзьями

В Бодайбо двое местных жителей украли чужую иномарку, чтобы покататься с друзьями. 35-летний владелец автомобиля «Тойота-Спринтер-Кариб» обратился в полицию с заявлением о пропаже машины.
— Оперативники нашли иномарку в 60 километрах от районного центра в поселке Балахинский. Там же были и угонщики, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Нарушители объяснили, что гуляя ночью увидели открытый автомобиль с ключами внутри салона. Ими они завели двигатель и поехали в соседний поселок. В отношении лихачей завели уголовное дело.
