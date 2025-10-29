Ричмонд
В Бодайбо два человека украли чужую иномарку, чтобы покататься с друзьями

Оперативники нашли иномарку в 60 километрах от районного центра.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бодайбо двое местных жителей украли чужую иномарку, чтобы покататься с друзьями. 35-летний владелец автомобиля «Тойота-Спринтер-Кариб» обратился в полицию с заявлением о пропаже машины.

— Оперативники нашли иномарку в 60 километрах от районного центра в поселке Балахинский. Там же были и угонщики, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Нарушители объяснили, что гуляя ночью увидели открытый автомобиль с ключами внутри салона. Ими они завели двигатель и поехали в соседний поселок. В отношении лихачей завели уголовное дело.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Нижнеудинском районе отремонтировали мост через реку Хингуйка.