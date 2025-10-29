Ричмонд
Из-за баллона для снижения аппетита в желудке россиянки появилась дыра

В Находке врачи извлекли из желудка женщины гастробаллон для снижения аппетита, который чуть не лишил ее жизни. Об этом рассказали в пресс-службе Находкинской городской больницы.

На данный момент женщина проходит лечение под наблюдением врачей, указано в материале.

«Инородное тело привело к сквозному дефекту в стенке отдела пищеварительного тракта и опасному воспалению», — указано в сообщении. Его приводит Prima media.

Отмечается, что баллон вызвал прободную язву. Содержимое желудка вытекло в брюшную полость. Женщину прооперировали и извлекли баллон через пищевод. В данный момент она выписана и проходит лечение под наблюдением врачей поликлиники.

Перфоративная язва желудка — опасное для жизни осложнение язвенной болезни, при котором в стенке желудка формируется сквозная дыра, через которую содержимое желудка попадает в брюшную полость. Подобное состояние требует немедленного медицинского вмешательства.