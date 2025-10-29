Ричмонд
Под Воронежем погиб водитель «Шкоды Октавия», съехавший в кювет

В воронежском райцентре скончался водитель, вылетевший в кювет.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские автоинспекторы проводят проверку по факту смертельного ДТП в Семилуках, которое произошло днем 28 октября.

Примерно в 12.40 на улице 25 лет Октября, по предварительным данным дорожной полиции, 53-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Мужчина погиб от полученных травм на месте происшествия до приезда «скорой».

В Воронежской области за 28 октября сотрудники ГАИ зарегистрировали 129 ДТП, в них кроме погибшего пострадали шесть человек.