Под Воронежем погиб водитель «Шкоды Октавия», съехавший в кювет

Примерно в 12.40 на улице 25 лет Октября, по предварительным данным дорожной полиции, 53-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Мужчина погиб от полученных травм на месте происшествия до приезда «скорой».