Под Воронежем погиб водитель «Шкоды Октавия», съехавший в кювет

Воронежские автоинспекторы проводят проверку по факту смертельного ДТП в Семилуках, которое произошло днем 28 октября.
Примерно в 12.40 на улице 25 лет Октября, по предварительным данным дорожной полиции, 53-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Мужчина погиб от полученных травм на месте происшествия до приезда «скорой».
В Воронежской области за 28 октября сотрудники ГАИ зарегистрировали 129 ДТП, в них кроме погибшего пострадали шесть человек.