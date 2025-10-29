У экс-мэра Сочи и его жены изъяли при обысках миллионы рублей и валюту

В рамках уголовного дела правоохранительные структуры провели серию обысков в жилых помещениях, принадлежащих бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, его жене Янине и ее старшему сыну. В результате оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 62,2 миллиона российских рублей, 40 тысяч долларов США и свыше 2 тысяч евро, сообщает ТАСС со ссылкой на официальные материалы расследования.
Основная часть наличных средств была извлечена из двух столичных квартир старшего сына супруги экс-чиновника. В апартаментах на Цветном бульваре в Москве нашли 42,5 миллиона рублей, а в жилье на петербургской Миллионной улице — 5,5 миллиона рублей и 40 тысяч долларов. Меньшие суммы изъяли в луганской квартире самого Копайгородского и в сочинской недвижимости его жены.
Следствие устанавливает, что находясь на посту мэра, Копайгородский незаконно сосредоточил в своем владении дорогостоящую коммерческую недвижимость, несколько автомобилей, предметы роскоши, включая часы иностранных марок и ювелирные украшения. Общая стоимость этих активов, по версии обвинения, превышает 1,6 миллиарда рублей. Данные о собственности целенаправленно скрывались и не отражались в обязательных декларациях.
Для легализации приобретенного имущества экс-мэр оформил статус индивидуального предпринимателя на свою супругу и мать, хотя его единственным официальным источником доходов значилась заработная плата. На данный момент все изъятые денежные средства помещены на специальный счет следственного департамента МВД России.
Напомним, Алексею и Янине Копайгородским инкриминируют серию тяжких преступлений, включая получение четырех взяток в особо крупном размере, растрату и отмывание денежных средств.
Генеральная прокуратура уже заявила ходатайство об обращении в государственную казну активов обвиняемых и связанных с ними лиц на общую сумму 1,6 миллиарда рублей, что было обеспечено судебным арестом.
Уголовное дело возбудили после отставки Копайгородского в мае 2024 года. В сентябре его задержали, а в октябре арестовали имущество семьи.