У экс-мэра Сочи и его жены изъяли при обысках миллионы рублей и валюту

Основная часть наличных средств была извлечена из двух столичных квартир старшего сына супруги экс-чиновника. В апартаментах на Цветном бульваре в Москве нашли 42,5 миллиона рублей, а в жилье на петербургской Миллионной улице — 5,5 миллиона рублей и 40 тысяч долларов. Меньшие суммы изъяли в луганской квартире самого Копайгородского и в сочинской недвижимости его жены.