В Прикамье мужчина встретил знакомого и избил его из-за давней ссоры

Мужчина в Пермском крае встретил на улице своего знакомого и избил его из-за давней ссоры, сообщает краевая полиция.
Конфликт, закончившийся госпитализацией с тяжёлыми травмами, случился между двумя мужчинами в посёлке Яйва. Один из местных жителей шёл по улице и случайно встретил знакомого. Между мужчинами была давняя ссора и в этот день она разгорелась вновь. Тогда 37-летний прикамец начал избивать своего соперника и нанёс ему ряд травм.
«Подозреваемый, поддавшись внезапному всплеску гнева, нанёс несколько ударов по лицу и телу своему оппоненту. Потерпевший был госпитализирован», — рассказывает ГУ МВД по Пермскому краю.
Нападавший признал свою вину и раскаялся в поступке. В отношении мужчины, давшего признательные показания, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого заключили под стражу. Сейчас правоохранители продолжают вести расследование.
В ведомстве также напомнили жителям Пермского края о том, что драки не помогают решить конфликты. Полиция призвала людей решать споры с помощью правоохранительных органов и других способов.