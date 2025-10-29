Ричмонд
В Прикамье мужчина встретил знакомого и избил его из-за давней ссоры

В полиции отмечают, что он поддался порыву гнева.

Источник: Аргументы и факты

Мужчина в Пермском крае встретил на улице своего знакомого и избил его из-за давней ссоры, сообщает краевая полиция.

Конфликт, закончившийся госпитализацией с тяжёлыми травмами, случился между двумя мужчинами в посёлке Яйва. Один из местных жителей шёл по улице и случайно встретил знакомого. Между мужчинами была давняя ссора и в этот день она разгорелась вновь. Тогда 37-летний прикамец начал избивать своего соперника и нанёс ему ряд травм.

«Подозреваемый, поддавшись внезапному всплеску гнева, нанёс несколько ударов по лицу и телу своему оппоненту. Потерпевший был госпитализирован», — рассказывает ГУ МВД по Пермскому краю.

Нападавший признал свою вину и раскаялся в поступке. В отношении мужчины, давшего признательные показания, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого заключили под стражу. Сейчас правоохранители продолжают вести расследование.

В ведомстве также напомнили жителям Пермского края о том, что драки не помогают решить конфликты. Полиция призвала людей решать споры с помощью правоохранительных органов и других способов.