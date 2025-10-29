В Прикамье мужчина встретил знакомого и избил его из-за давней ссоры

Конфликт, закончившийся госпитализацией с тяжёлыми травмами, случился между двумя мужчинами в посёлке Яйва. Один из местных жителей шёл по улице и случайно встретил знакомого. Между мужчинами была давняя ссора и в этот день она разгорелась вновь. Тогда 37-летний прикамец начал избивать своего соперника и нанёс ему ряд травм.