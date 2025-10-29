Ричмонд
В Петербурге мужчина утонул в Неве, пытаясь впечатлить возлюбленную

Мужчина во время прогулки со спутницей прыгнул в воду, но не смог выплыть.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге мужчина утонул в Неве, пытаясь впечатлить свою спутницу,

Как сообщает 78.ru, 46-летний мужчина со своей возлюбленной приехал в Санкт-Петербург из Московской области. Вечером пара каталась по городу, чтобы посмотреть красивые места.

Во время прогулки мужчина спустился к воде, чтобы показать женщине, как он переплывает Неву. Он прыгнул в воду, но выплыть не смог.

Позже спасатели подняли тело мужчины из воды.

Ранее сообщалось, что на Корсике турист из Германии во время купания умер на глазах у семьи.