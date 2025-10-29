В Петербурге мужчина утонул в Неве, пытаясь впечатлить возлюбленную

В Санкт-Петербурге мужчина утонул в Неве, пытаясь впечатлить свою спутницу,
Как сообщает 78.ru, 46-летний мужчина со своей возлюбленной приехал в Санкт-Петербург из Московской области. Вечером пара каталась по городу, чтобы посмотреть красивые места.
Во время прогулки мужчина спустился к воде, чтобы показать женщине, как он переплывает Неву. Он прыгнул в воду, но выплыть не смог.
Позже спасатели подняли тело мужчины из воды.
Ранее сообщалось, что на Корсике турист из Германии во время купания умер на глазах у семьи.