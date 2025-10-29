Трампу не удалось согласовать расписание с Ким Чен Ыном для встречи

Ранее Дональд Трамп выражал готовность встретиться с Ким Чен Ыном в ходе своего азиатского турне и подчеркивал, что открыт для переговоров при инициативе со стороны Пхеньяна. О возможности такой встречи также заявляли представители Южной Кореи, однако переговоры усложнялись разногласиями по вопросу денуклеаризации КНДР.