Трампу не удалось согласовать расписание с Ким Чен Ыном для встречи

Трамп и Ким Чен Ын не смогли выработать время для встречи, заявил американский лидер.
Президент США Дональд Трамп не смог согласовать расписание с лидером КНДР Ким Чен Ыном для встречи. Об этом американский лидер заявил в разговоре с лидером Южной Кореи Ли Чже Меном.
«Мы не смогли выработать время (для встречи — прим. URA.RU) в этот раз», — заявил Трамп. Сделал он это в эфире телеканала KTV.
Ранее Дональд Трамп выражал готовность встретиться с Ким Чен Ыном в ходе своего азиатского турне и подчеркивал, что открыт для переговоров при инициативе со стороны Пхеньяна. О возможности такой встречи также заявляли представители Южной Кореи, однако переговоры усложнялись разногласиями по вопросу денуклеаризации КНДР.