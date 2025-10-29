Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники ВСУ попытались атаковать промзону в Ставропольском крае

Российская система ПВО отразила налёт украинских беспилотников на промышленную зону в городе Будённовске Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Большой урон от удара не был нанесен, жертв и разрушений удалось избежать», — написал Владимиров.

Владимиров сообщил, что средства РЭБ и ПВО уничтожили или вывели из строя вражеские дроны. На месте крушения беспилотников работают экстренные службы, добавил он.

Ранее сообщалось, что в Новоспасском районе Ульяновской области была предотвращена попытка атаки с применением беспилотников. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.