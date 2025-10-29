Обвинение запросило для «крабового короля» Кана более 20 лет колонии

Обвинение запросило для рыбопромышленника с Сахалина Олега Кана, известного как «крабовый король», 24 года лишения свободы по делу о создании преступного сообщества, контрабанде живого краба и уклонении от уплаты налогов.
Дело (второе в отношении предпринимателя) рассматривает Фрунзенский районный суд Владивостока. Сторона обвинения потребовала заключить мужчину в исправительную колонию строгого режима, назначить штраф в размере 5 миллионов рублей и лишить права руководить учреждениями, занимающимися внешнеэкономической деятельностью, а также в рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей сферах сроком на 3 года.
По версии следствия, в период с 2014 по 2019 год Кан вместе с соучастниками совершил контрабанду краба на сумму 2,6 миллиарда рублей, уклонившись от уплаты таможенных платежей в размере более 9 миллионов рублей.
В прошлом году рыбопромышленника заочно (он находится в международном розыске) осудили по делу об организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010-м, приговорив к 17 годам колонии строгого режима.