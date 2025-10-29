Обвинение запросило для «крабового короля» Кана более 20 лет колонии

Дело (второе в отношении предпринимателя) рассматривает Фрунзенский районный суд Владивостока. Сторона обвинения потребовала заключить мужчину в исправительную колонию строгого режима, назначить штраф в размере 5 миллионов рублей и лишить права руководить учреждениями, занимающимися внешнеэкономической деятельностью, а также в рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей сферах сроком на 3 года.