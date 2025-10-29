Ричмонд
Минобороны: Над Крымом сбили пять беспилотников

В период с 7:00 до 9:00 системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом. Об этом в среду, 29 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— С 7:00 до 9:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым, — написали в Telegram-канале оборонного ведомства.

При этом за ночь 29 октября ПВО уничтожили 100 украинских беспилотников над различными регионами страны. По данным Минобороны РФ, 46 дронов были сбиты над Брянской областью, 12 — над Калужской, восемь — над Белгородской, семь — над Краснодарским краем и шесть — над Московским регионом, включая четыре, направлявшихся в сторону столицы.

За ночь 28 октября средства ПВО уничтожили 17 беспилотников над территорией России. Больше всего было сбито над Калужской областью — 13 дронов. Позже в пресс-службе ведомства сообщили, что силы ПВО с 15:00 до 20:00 сбили 15 украинских беспилотников.

