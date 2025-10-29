Калининский район Уфы лидирует по жалобам на бездомных животных

На оперативном совещании в уфимской мэрии обсудили проблему бродячих собак в городе. По данным начальника управления гражданской защиты Руслана Шайдуллина, за последнюю неделю поступило 80 обращений о бездомных животных, при этом шесть человек, включая двух детей, пострадали от укусов.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подверг критике работу администрации Калининского района, который на протяжении всего года сохраняет лидерство по количеству жалоб на безнадзорных животных. Глава города отметил, что такое положение дел вызывает серьезное беспокойство.
Представитель районной администрации Дмитрий Миронов сообщил, что с начала года от жителей поступило 501 обращение, в ходе которых было отловлено 527 животных. При этом в трех случаях из шести люди пострадали от укусов домашних собак, которых выгуливали с нарушением правил. Сотрудники Центра общественной безопасности составили 13 административных протоколов на владельцев животных.
Мавлиев выразил недовольство тем, что, несмотря на выделение необходимых средств, работа по отлову бездомных животных ведется недостаточно эффективно, а количество обращений от горожан продолжает увеличиваться. Мэр потребовал от руководства района более ответственного подхода к решению этой проблемы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.