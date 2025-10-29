Калининский район Уфы лидирует по жалобам на бездомных животных

Представитель районной администрации Дмитрий Миронов сообщил, что с начала года от жителей поступило 501 обращение, в ходе которых было отловлено 527 животных. При этом в трех случаях из шести люди пострадали от укусов домашних собак, которых выгуливали с нарушением правил. Сотрудники Центра общественной безопасности составили 13 административных протоколов на владельцев животных.