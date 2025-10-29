Трамп получил золотую корону от президента Южной Кореи. Видео

Не случайно церемония доставки и вручения состоялась в городе Кенджу, который был столицей одного из древнейших корейских государственных образований — Силла. Государство ассоциируется на Корейском полуострове с длительным периодом относительного мира и процветания. Одним из наиболее символичных моментов стало вручение Трампу позолоченной копии знаменитой «Золотой короны из Чхонмачона». Оригинал этой короны хранится в национальном музее Кенджу и признан одним из самых известных артефактов доисторической Кореи.