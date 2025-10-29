Ричмонд
Трамп получил золотую корону от президента Южной Кореи. Видео

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен вручил президенту США Дональду Трампу сразу два уникальных подарка: высшую государственную награду страны — Орден «Мугунхва» — и позолоченную копию древней корейской короны эпохи Силла. Событие состоялось в южнокорейском Кенджу.

Трамп стал первым президентом США, удостоенным ордена «Мугунхва».

«Президент Республики Корея подарил президенту США позолоченную копию короны древнего корейского государства Силла, а также Орден “Мугунхва”», — передает корреспондент ТАСС. Орден «Мугунхва» — главная награда Южной Кореи, вручаемая за исключительные заслуги в вопросах укрепления государства, мира и процветания. Трамп стал первым президентом США, удостоенным этой награды.

Не случайно церемония доставки и вручения состоялась в городе Кенджу, который был столицей одного из древнейших корейских государственных образований — Силла. Государство ассоциируется на Корейском полуострове с длительным периодом относительного мира и процветания. Одним из наиболее символичных моментов стало вручение Трампу позолоченной копии знаменитой «Золотой короны из Чхонмачона». Оригинал этой короны хранится в национальном музее Кенджу и признан одним из самых известных артефактов доисторической Кореи.

