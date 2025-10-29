Трамп получил золотую корону от президента Южной Кореи. Видео

Трамп стал первым президентом США, удостоенным ордена «Мугунхва».
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен вручил президенту США Дональду Трампу сразу два уникальных подарка: высшую государственную награду страны — Орден «Мугунхва» — и позолоченную копию древней корейской короны эпохи Силла. Событие состоялось в южнокорейском Кенджу.
«Президент Республики Корея подарил президенту США позолоченную копию короны древнего корейского государства Силла, а также Орден “Мугунхва”», — передает корреспондент ТАСС. Орден «Мугунхва» — главная награда Южной Кореи, вручаемая за исключительные заслуги в вопросах укрепления государства, мира и процветания. Трамп стал первым президентом США, удостоенным этой награды.
Не случайно церемония доставки и вручения состоялась в городе Кенджу, который был столицей одного из древнейших корейских государственных образований — Силла. Государство ассоциируется на Корейском полуострове с длительным периодом относительного мира и процветания. Одним из наиболее символичных моментов стало вручение Трампу позолоченной копии знаменитой «Золотой короны из Чхонмачона». Оригинал этой короны хранится в национальном музее Кенджу и признан одним из самых известных артефактов доисторической Кореи.