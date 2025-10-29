В Красноярском крае подростки устроили ДТП на чужой машине и хотели сбежать

Шестеро подростков в городе Енисейске Красноярского края устроили дорожную аварию на чужом автомобиле и попытались сбежать, сообщило Главное управление МВД РФ по региону.
Полицейские заметили подозрительный автомобиль во время патрулирования. Машина с выключенными фарами выполняла опасные маневры на дороге. Они потребовали от водителя остановиться, однако тот решил продолжить движение.
В процессе погони машина врезалась в забор. Попав в ДТП, подростки, которые находились в автомобиле, не пострадали. Они попытались скрыться, но сотрудники дорожно-патрульной службы помешали им.
По данным полиции, транспортным средством управлял 14-летний юноша, которого ранее судили за аналогичное правонарушение. Выяснилось, что автомобиль принадлежал отцу девушки, которая была среди пассажиров. Они взяли машину без разрешения.
«На место ДТП были вызваны законные представители школьников и владелец транспортного средства. По факту произошедшего в отношении подростка составлен ряд административных материалов, информация о случившемся будет направлена на комиссию по делам несовершеннолетних», — уточнило краевое управление МВД в своём Telegram-канале.
В отношении подростка, который находился за рулём, могут возбудить уголовное дело по статье об угоне (166 УК РФ).
Напомним, 21 октября в Ленинградской области 14-летний юноша угнал легковой автомобиль и катал четырёх подростков, пока их не остановили полицейские. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены устроить погоню со стрельбой. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ.