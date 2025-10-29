Ричмонд
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Кореновском районе

В Кореновском районе выясняют обстоятельства аварии, в которой погиб 47-летний водитель.

Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Кореновском районе. Авария произошла на автодороге Кореновск-Тимашевск вечером 28 октября.

Предварительно, автомобиль Peugeot ехал со стороны Тимашевска в сторону Кореновска. В этот момент 52-летний водитель не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди ВАЗ 21093 и столкнулся с ним. За рулем отечественной легковушки находился 47-летний житель Усть-Лабинскго района.

«В результате ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ, пассажир отечественной легковушки и водитель иномарки пострадали», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.