Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Кореновском районе

Предварительно, автомобиль Peugeot ехал со стороны Тимашевска в сторону Кореновска. В этот момент 52-летний водитель не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди ВАЗ 21093 и столкнулся с ним. За рулем отечественной легковушки находился 47-летний житель Усть-Лабинскго района.