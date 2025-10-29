Ричмонд
Нижегородские следователи начали проверку после взрыва в пятиэтажке

ЧП произошло на улице Львовской.

Источник: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

Нижегородские следователи начали проверку после хлопка газо-воздушной смеси в одном из домов на улице Львовской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, ЧП произошло вечером 28 октября. К счастью, пожар после этого не начался. В результате происшествия пострадал 35-летний мужчина. Несущие конструкции в самом здании не повреждены.

На данный момент следователи проводят проверку. В рамках проверки специалисты осматривают место происшествия и выясняют причину взрыва.