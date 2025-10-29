В Перми осудили женщину, которая зарезала бывшего парня за домогательства

Опьянённая женщина расценила их как домогательство, схватила нож и ударила своего собутыльника. Через некоторое время мужчина скончался, а в отношении его бывшей подруги возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Дело рассматривалось в Дзержинском районном суде.