Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми осудили женщину, которая зарезала бывшего парня за домогательства

Они выпивали вместе в момент инцидента.

Источник: Аргументы и факты

Женщина, которая зарезала своего бывшего возлюбленного за домогательства, была признана виновной в Перми, сообщает краевая прокуратура.

Трагедия случилась в одном из домов Дзержинского района осенью 2025 года. Вечером 3 сентября местная жительница вместе с бывшим партнёром выпивала, когда между ними случилась ссора. Причиной конфликта оказалось недопонимание: мужчина начал оказывать своей бывшей даме знаки внимания.

Опьянённая женщина расценила их как домогательство, схватила нож и ударила своего собутыльника. Через некоторое время мужчина скончался, а в отношении его бывшей подруги возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Дело рассматривалось в Дзержинском районном суде.

«С учётом позиции государственного обвинения суд подсудимой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заключила прокуратура Пермского края.