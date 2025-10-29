В Перми осудили женщину, которая зарезала бывшего парня за домогательства

Женщина, которая зарезала своего бывшего возлюбленного за домогательства, была признана виновной в Перми, сообщает краевая прокуратура.
Трагедия случилась в одном из домов Дзержинского района осенью 2025 года. Вечером 3 сентября местная жительница вместе с бывшим партнёром выпивала, когда между ними случилась ссора. Причиной конфликта оказалось недопонимание: мужчина начал оказывать своей бывшей даме знаки внимания.
Опьянённая женщина расценила их как домогательство, схватила нож и ударила своего собутыльника. Через некоторое время мужчина скончался, а в отношении его бывшей подруги возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Дело рассматривалось в Дзержинском районном суде.
«С учётом позиции государственного обвинения суд подсудимой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заключила прокуратура Пермского края.