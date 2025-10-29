На Ставрополье задержали украинского агента, планировавшего теракт

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Ставропольского края пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб — гражданина России 1980 года рождения. Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю в его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункта “а” части 2 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК России, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — говорится в сообщении.