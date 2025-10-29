На Ставрополье задержали украинского агента, планировавшего теракт

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Ставропольского края пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб — гражданина России 1980 года рождения. Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю в его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункта “а” части 2 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК России, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — говорится в сообщении.
Установлено, что житель Георгиевска посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем украинской террористической организации, подконтрольной спецслужбам противника, по его указаниям «осуществил фото- и видеосъемку объекта транспортной инфраструктуры региона с целью последующего совершения его подрыва».
В октябре он приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и заложил их в тайник. При выдвижении с целью рекогносцировки к месту планируемого теракта его задержали.
Мужчина арестован, ему также могут вменить статью о госизмене, добавили в ФСБ.