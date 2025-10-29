ФСБ: Задержан агент Киева, планировавший подорвать транспортный объект в Ставрополе

ФСБ России в среду, 29 октября, сообщила о задержании агента Киева, планировавшего подрыв объекта транспортной инфраструктуры в Ставропольском крае. В отношении гражданина России 1980 года рождения возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, предусмотренное УК РФ, с максимальным сроком лишения свободы до 20 лет.
По данным службы, житель Георгиевска через мессенджер Telegram связался с представителем украинской террористической организации и по его указаниям проводил фото- и видеосъемку объекта для последующего подрыва.
В октябре мужчина приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и спрятал их в тайнике. При попытке выдвижения к месту планируемого теракта он был задержан.
В ФСБ добавили, что задержанному также могут предъявить обвинение по статье о госизмене. Следствие продолжается, ведется проверка всех обстоятельств происшествия, передает РИА Новости.
Кроме того, ФСБ задержала в Крыму жительницу Волгоградской области. Она по заданию украинских спецслужб планировала подорвать силовиков бомбой, вмонтированной в православную икону. Россиянка хотела вернуть деньги, похищенные телефонными аферистами. Ее обманом вовлекли в террористическую группировку.