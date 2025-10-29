ФСБ: Задержан агент Киева, планировавший подорвать транспортный объект в Ставрополе

ФСБ России в среду, 29 октября, сообщила о задержании агента Киева, планировавшего подрыв объекта транспортной инфраструктуры в Ставропольском крае. В отношении гражданина России 1980 года рождения возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, предусмотренное УК РФ, с максимальным сроком лишения свободы до 20 лет.