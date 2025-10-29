Ричмонд
Названа предварительная причина обрушения жилого дома вблизи Стамбула

Предварительной причиной обрушения пятиэтажного дома вблизи Стамбула могло стать изменение структуры здания и отклонение от изначального инженерного проекта. Об этом заявил инженер-строитель Наиль Кочабаш.

В здании были определенные неровности, заявил Кочабаш.

«Тот факт, что здание обрушилось на том месте, где оно стояло, очень противоречит инженерным расчетам и принципам. Здесь очень высока вероятность того, что здание изменилось после проекта, даже если оно было построено в соответствии с проектом», — заявил Кочабаш. Его слова приводит издание A Haber. Согласно предположению инженера, в здании были «определенные неровности», в том числе надстроенный этаж над надписью «Аптека».

Ранее мэр города Гебзе сообщал, что в доме проживали две семьи из семи человек. Сколько человек находилось во время обрушения — неизвестно. На месте работают спасательные службы.