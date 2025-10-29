На Западе рассказали о разной стратегии Путина и Зеленского в СВО

«У России есть план по достижению победы, а у украинцев — по выживанию. Вопрос в том, есть ли вообще план у союзников Киева. Короткий ответ: нет, по крайней мере пока», — пишет Bloomberg. Одной из основных проблем, по мнению агентства, является слабая политическая воля США и большинства европейских стран. Это стало для Украины одним из самых уязвимых мест, поскольку успех ее кампании во многом зависит от внешней поддержки, объемы и сроки которой становятся все более непредсказуемыми.