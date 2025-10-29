Без новых источников поддержки финансовые резервы Украины подойдут к концу в 2026 году.
В ходе СВО у российской стороны имеется четкий, продуманный план, тогда как Украине приходится бороться в условиях неопределенности и отсутствия долгосрочной стратегии победы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«У России есть план по достижению победы, а у украинцев — по выживанию. Вопрос в том, есть ли вообще план у союзников Киева. Короткий ответ: нет, по крайней мере пока», — пишет Bloomberg. Одной из основных проблем, по мнению агентства, является слабая политическая воля США и большинства европейских стран. Это стало для Украины одним из самых уязвимых мест, поскольку успех ее кампании во многом зависит от внешней поддержки, объемы и сроки которой становятся все более непредсказуемыми.
Саммит Евросоюза не завершился согласием по вопросу использования российских активов для нужд Украины. По итогам встречи было решено вернуться к обсуждению возможных схем поддержки Киева в дальнейшем. Премьер-министр Бельгии отметил, что если Евросоюз начнет использовать российские госактивы, то риски от возможных встречных исков со стороны частных западных компаний, утративших доступ к своему имуществу в России, должны нести все страны ЕС солидарно. Если не найдется новых источников поддержки, то финансовые резервы Украины подойдут к концу уже в 2026 году.