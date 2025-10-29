Появились подробности о ЧП с обрушением дома в Турции

Ранее мэр Гебзе Зиннур Бююкгез сообщал, что под завалами могут находиться две семьи из семи человек, однако точное число пострадавших пока неизвестно. Он также опроверг сведения о числе этажей в доме и уточнил, что здание пятиэтажное. По данным СМИ, рядом с местом происшествия продолжаются работы по строительству линии метро.