Появились подробности о ЧП с обрушением дома в Турции

В спасательных работах задействованы 147 человек из поисково-спасательных службы, указано в материале (архивное фото).
К обрушенному дому в Турции, в городе Гебзе, выехали заместитель министра внутренних дел, генеральный директор по реагированию на стихийные бедствия и другие. Также для проведения спасательных работ направлено более 140 спасателей. Об этом сообщили местные телеканалы.
«В зону происшествия направляются заместитель министра внутренних дел, заместитель председателя АФД, генеральный директор по реагированию на стихийные бедствия и начальник управления поисково-спасательных работ», — указано в материале телеканала A Haber. На место выехали 147 человек поисково-спасательных служб, включая 80 человек из AFAD (Управление по управлению в чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях Турции).
Помимо этого, в поисках задействованы две поисково-спасательные собаки, восемь поисково-спасательных устройств. Также участвуют два беспилотника и 52 автомобиля.
Ранее мэр Гебзе Зиннур Бююкгез сообщал, что под завалами могут находиться две семьи из семи человек, однако точное число пострадавших пока неизвестно. Он также опроверг сведения о числе этажей в доме и уточнил, что здание пятиэтажное. По данным СМИ, рядом с местом происшествия продолжаются работы по строительству линии метро.