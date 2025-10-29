СК: штатному киллеру банды Морозова грозит смертная казнь в Беларуси

Обстоятельства преступной деятельности штатного киллера банды Морозова установил Следственный комитет Беларуси.
Мужчина был в составе банды в 90-х годах, потом несколько десятилетий скрывался в России и Казахстане, жил там по поддельным документам. Из Казахстана был экстрадирован в Беларусь для привлечения к уголовной ответственности. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.
Следствие установило его причастность к двум резонансным убийствам «криминальных войн» 90-х, совершенным с особой жестокостью.
Первое убийство датируется 1994 годом. Тогда киллер заманил своих друзей из Вильнюса в Гомель, где участники банды Морозова, под видом сотрудников милиции, издевались над потерпевшими, требуя от них интересующую их информацию. Они убили двоих иностранцев и, загрузив тела в автомобиль, вместе с еще живыми их товарищами привезли на берег Сожи. Там, привязав к телам металлические траки, бросили в реку. С двумя живыми иностранцами поступили также.
Осенью 1997 года участники банды Морозова расстреляли автомобиль «криминального авторитета». В результате перестрелки погибли три человека, в том числе годовалый ребенок.
СК отметил, что в настоящее время по ряду преступлений, совершенных обвиняемым (а это участие в банде и преступной организации, незаконные действия с огнестрельным оружием, разбои) истекли сроки давности, в связи с чем уголовное преследование по этим эпизодам прекращено.
Но виновные в совершении самых жестоких преступлений прошлых лет не уйдут от ответственности.
На основании собранных доказательств киллеру банды Морозова предъявлено обвинение в умышленном убийстве двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью. Эта статья Уголовного кодекса БССР 1960 года, который действовал в годы совершения им преступлений, предусматривает максимальное наказание в виде смертной казни.
По информации СК, это уголовное дело пример того, что Следственный комитет Беларуси продолжает активно работать над раскрытием преступлений прошлых лет, чтобы обеспечить неотвратимость наказания. Уже сейчас к ответственности привлечены более 50 участников преступной банды.
Так, «правая рука» Морозова — Дербенев, и активный участник банды — Шилец, осуждены и получили в общей сложности 35 лет лишения свободы (здесь подробнее). Следственный комитет продолжит работу по выявлению и привлечению к ответственности всех участников банды Морозова.
Кстати, штатного киллера банды Морозова Виктора Рецкого искали 20 лет, с 2005 года фигурант был сначала объявлен в межгосударственный, а затем в международный розыск по линии Интерпола (здесь подробнее).
