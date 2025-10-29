СК: штатному киллеру банды Морозова грозит смертная казнь в Беларуси

Первое убийство датируется 1994 годом. Тогда киллер заманил своих друзей из Вильнюса в Гомель, где участники банды Морозова, под видом сотрудников милиции, издевались над потерпевшими, требуя от них интересующую их информацию. Они убили двоих иностранцев и, загрузив тела в автомобиль, вместе с еще живыми их товарищами привезли на берег Сожи. Там, привязав к телам металлические траки, бросили в реку. С двумя живыми иностранцами поступили также.