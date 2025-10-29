Жилой дом обрушился под Стамбулом, под завалами остаются люди: что известно к этому часу. Видео

Мэр города сразу выступил с заявлением в прямом эфире турецкого телеканала NTV. Он сообщил как о самом обрушении, так и о возможных пострадавших. В спасательных работах задействованы около ста человек и спецтехника, а также медработники и полиция. Прокуратура уже начала проверку — фокус на застройщиках метро и владельцах дома. Это может привести к паузе в строительстве подземной станции.