Жилой дом обрушился под Стамбулом, под завалами остаются люди: что известно к этому часу. Видео

Дом обрушился в турецком городе (архивное фото).
В пригороде турецкого Стамбула, в городе Гебзе, обрушился пятиэтажный дом. Информацию об этом подтвердил мэр города Зиннур Бююкгез. Он же сообщил, что под завалами могут оставаться люди. Все, что известно о происшестсвии, — в материале URA.RU.
В Турции рухнул дом на две семьи.
Трагедия произошла в в районе Гюллюк города Гебзе. Дом обрушился днем, прямо на глазах у местных жителей. В соцсетях распространяются видео с камер наблюдения. На них видно, что дом превратился в руины. Здание было старым, вероятно, он был построен в 90-х годах прошлого века. Сообщается, что в доме проижвали две семьи, всего — 7 человек.
Что известно о пострадавших.
Всего в доме проживет две семьи. Все эти люди могут находиться под завалами: спасатели говорят о семи или девяти людях. На месте работают экстренные службы: используется тяжелая техника и камеры для поиска выживших. Жителей соседних домов эвакуировали из-за риска новых обрушений.
Почему здание обрушилось.
По основной версии, вблизи дома ведутся масштабные строительные работы по прокладке линии метрополитена (станция метро в Гебзе). Вибрации от техники и земляных работ, вероятно, стали триггером. Мэр Гебзе Зиннур Бююкгез подтвердил, что строительство идет в непосредственной близости от здания.
Кроме того, есть риск, что здание не соответствовало нормам сейсмостойкости. Эта проблема распространена в Турции. Еще одной причиной обрушения могли стать нелегальные перепланировки.
Реакция властей.
Мэр города сразу выступил с заявлением в прямом эфире турецкого телеканала NTV. Он сообщил как о самом обрушении, так и о возможных пострадавших. В спасательных работах задействованы около ста человек и спецтехника, а также медработники и полиция. Прокуратура уже начала проверку — фокус на застройщиках метро и владельцах дома. Это может привести к паузе в строительстве подземной станции.
Контекст.
Гебзе — промышленный пригород Стамбула с населением около 400 тысяч, где много мигрантов и рабочих. Обрушения зданий здесь не редкость: Турция находится в сейсмоопасной зоне. Хоть после землетрясения в 2023 году (где было свыше 50 тысяч погибших в Турции и Сирии) власти усилили проверки, проблемы с «серыми» стройками остаются.