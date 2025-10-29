Жителя Урала арестовали по делу о хищении имущества актера Воскресенского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Жителя Красноуральска Свердловской области арестовали за хищение имущества Вячеслава Воскресенского — советского и российского актера театра и кино, прославившегося благодаря главной роли в фильме-сказке «Финист — Ясный сокол», сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
«В Красноуральске взяли под стражу мужчину, обвиняемого в хищении имущества известного актера. Постановлением Красноуральского городского суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 13 декабря в отношении Глеба Дербенева», — следует из сообщения.
В инстанции отмечают, что Дербеневу предъявлено обвинение в хищении чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни, и с незаконным проникновением в жилище.
«Потерпевшим по делу признан Вячеслав Воскресенский — советский и российский актер театра и кино, прославившийся благодаря главной роли в фильме-сказке “Финист — Ясный сокол”, — уточнили в пресс-службе.
В среду суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения второму фигуранту, предполагаемому соучастнику преступления.