Хотела подзаработать на рефератах: учитель химии лишила студентов из Иркутска денег и дипломов

В итоге 17 студентов либо не получали обещанные работы, либо им предоставлялись материалы, скопированные из интернета. Известно, что у самой мошенницы был диплом учителя химии. Некоторые из пострадавших столкнулись с серьезными последствиями, вплоть до отчисления из вузов. Общий ущерб превысил 260 тысяч рублей. В отношении женщины завели уголовное дело, которое уже передано в суд.