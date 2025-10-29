Ричмонд
Хотела подзаработать на рефератах: учитель химии лишила студентов из Иркутска денег и дипломов

В Иркутске завершено расследование дела о мошенничестве со студенческими работами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

32-летняя жительница Пермского края обвиняется в мошенничестве при выполнении учебных работ для студентов. Обвиняемая находила объявления от студентов, которым нужна помощи с научными работами. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, несмотря на отсутствие знаний, она соглашалась на заказы, оговаривая сроки и стоимость.

Таким способом женщина обманывала студентов из разных регионов страны ГУ МВД по Иркутской области.

— Получив предоплату, женщина зачастую требовала дополнительные суммы под предлогом проверки работы на уникальность, — уточнили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Обвиняемая часто требовала доплату за проверку работы на антиплагиат ГУ МВД по Иркутской области.

В итоге 17 студентов либо не получали обещанные работы, либо им предоставлялись материалы, скопированные из интернета. Известно, что у самой мошенницы был диплом учителя химии. Некоторые из пострадавших столкнулись с серьезными последствиями, вплоть до отчисления из вузов. Общий ущерб превысил 260 тысяч рублей. В отношении женщины завели уголовное дело, которое уже передано в суд.