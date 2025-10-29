В Новосибирске пресекли серию мошенничеств в сфере страхования

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в преступлениях с мая прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, двое новосибирцев покупали автомобили среднего ценового сегмента, инсценировали ДТП с участием знакомых и оформляли их по европротоколу. После получения страховых выплат повреждённые машины перепродавались на вторичном рынке.
Каждое мошенничество приносило злоумышленникам от 100 до 400 тысяч рублей, общий ущерб превысил 4,5 млн рублей.
Следователем СЧ СУ УМВД России по Новосибирску возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.5 УК РФ. На данный момент задокументировано 20 эпизодов, 18 подозреваемых доставлены в полицию и им избраны меры пресечения.
Оперативные мероприятия продолжаются, следователи работают над установлением всех обстоятельств преступной деятельности.