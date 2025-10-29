В Марий Эл зафиксировали удары дронов ВСУ у промышленного предприятия

Минувшей ночью Республика Марий Эл подверглась атаке беспилотников ВСУ. Удары были зафиксированы вблизи одного из промышленных предприятий. Об этом сообщил глава региона Юрий Зайцев в телеграм-канале.
Глава республики отметил, что разрушений и пострадавших нет. На месте падения дронов работают специалисты экстренных служб. Все необходимые оперативные меры были приняты незамедлительно.
Зайцев уточнил, что ситуация находится под полным контролем властей. Он добавил, что важно сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, поступающей из проверенных источников.
Напомним, российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 100 украинских беспилотников над российскими регионами. По данным Минобороны, дроны были сбиты над 13 областями. В Республике Марий Эл уничтожили три БПЛА.