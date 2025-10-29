ФСБ Башкирии задержала лидера преступной группировки

В Уфе задержан 49-летний криминальный авторитет. Как сообщает СУ СКР по Башкирии, лидер преступной организации занял свою высокую позицию в криминальной среде не позднее апреля 2023 года занял.
Согласно материалам дела, получив высокий статус, обвиняемый приобрел значительный авторитет и организационно-распорядительные полномочия в преступном сообществе. В его функции входило объединение криминальных элементов, урегулирование конфликтов между ними, а также контроль за сбором денежных средств и распоряжением общей преступной кассой.
— Пресечение противоправной деятельности стало результатом совместной работы следователей Следственного комитета и сотрудников УФСБ по Республике Башкортостан, — добавили в СК.
В настоящее время мужчине предъявлено официальное обвинение. Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу.
