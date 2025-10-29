В районе Красноярского края, где собаки загрызли ребенка, ввели режим повышенной готовности

Чиновник также отметил, что ситуация с бездомными животными в районе по-прежнему остается напряженной. Александр Крестьянинов также уточнил, что новый контракт с подрядчиком по отлову животных уже заключен, к поимке безнадзорных животных привлечены волонтеры, а разведку территорий проводят при помощи квадрокоптеров.
Напомним, что в минувшие выходные в СНТ «Теремок» произошла трагедия. Стая бездомных собак набросилась на 10-летнего мальчика, который шел через поле к пастуху. Окровавленное тело ребенка обнаружили случайные люди, которые проезжали мимо. Ребенок погиб, а следователи возбудили уголовное дело. Руководителя общественной организации «Мой пес», ответственной за отлов собак, арестовали после гибели ребенка.