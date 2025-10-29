В районе Красноярского края, где собаки загрызли ребенка, ввели режим повышенной готовности

Напомним, что в минувшие выходные в СНТ «Теремок» произошла трагедия. Стая бездомных собак набросилась на 10-летнего мальчика, который шел через поле к пастуху. Окровавленное тело ребенка обнаружили случайные люди, которые проезжали мимо. Ребенок погиб, а следователи возбудили уголовное дело. Руководителя общественной организации «Мой пес», ответственной за отлов собак, арестовали после гибели ребенка.