Пьяный водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Новоуральске

50-летнюю женщину-пешехода насмерть сбил в Новоуральске 24-летний водитель «ВАЗ-2112». Смертельная авария случилась вечером 28 октября на улице Корнилова, когда женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Местная жительница скончалась от травм на месте ДТП до приезда медиков скорой помощи.
Молодой человек прошел тест на трезвость, он показал наличие 0,671 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении пьяного водителя возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.