На улице Громовой в Калининграде сбили 34-летнего пешехода

В Калининграде на улице Громовой сбили 34-летнего пешехода, когда тот переходил дорогу по «зебре». О ДТП, которое произошло во вторник, 28 октября, около 18:00, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
Пешеход попал под ГАЗ и получил травмы.
ДТП случилось на «зебре».
В Калининграде на улице Громовой сбили 34-летнего пешехода, когда тот переходил дорогу по «зебре». О ДТП, которое произошло во вторник, 28 октября, около 18:00, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
Пешеход попал под ГАЗ и получил травмы.