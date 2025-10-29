Ричмонд
На улице Громовой в Калининграде сбили 34-летнего пешехода

ДТП случилось на «зебре».

Источник: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде на улице Громовой сбили 34-летнего пешехода, когда тот переходил дорогу по «зебре». О ДТП, которое произошло во вторник, 28 октября, около 18:00, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Пешеход попал под ГАЗ и получил травмы.