В Челябинской области рыбак запутался в сетях и утонул

«Помощь спасателей Локомотивного отряда потребовалась при поиске мужчины, пропавшего во время рыбалки на озере Ольховка в Карталинском районе. Обследовав водную акваторию, спасатели обнаружили тело утонувшего рыбака, запутавшегося в сетях, на глубине 2,5 метров, в 65 метрах от берега», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.