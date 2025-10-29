Ричмонд
В Челябинской области рыбак запутался в сетях и утонул

В Челябинской области на озере Ольховка утонул 55-летний рыбак, который запутался в сети на глубине 2,5 метров. Об этом сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы региона.

Мужчина ушел проверять сети и не вернулся.

«Помощь спасателей Локомотивного отряда потребовалась при поиске мужчины, пропавшего во время рыбалки на озере Ольховка в Карталинском районе. Обследовав водную акваторию, спасатели обнаружили тело утонувшего рыбака, запутавшегося в сетях, на глубине 2,5 метров, в 65 метрах от берега», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Тело погибшего достали с помощью технических средств. Спасателей вызвали очевидцы, которые рассказали, что мужчина ушел проверять сети и не вернулся.

Аналогичный случай ранее произошел на озере Сугояк. Мужчина также утонул во время рыбалки.