Восемь лет колонии дали жительнице Челябинской области, задушившей соперницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что 47-летняя женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, в период с 15 по 27 ноября прошлого года в надворной постройке в села Великопетровка (Карталинский район) фигурантка во время конфликта на почве ревности задушила 43-летнюю знакомую.
В правоохранительные органы о пропаже заявила сестра убитой.
«Благодаря слаженной работе следователя СК и сотрудников МО МВД “Карталинский” преступление раскрыто в кратчайшие сроки», — отметили в региональном следственном управлении.
Виновной назначено восемь лет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.