Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь лет колонии дали жительнице Челябинской области, задушившей соперницу

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: Freepik

Восемь лет колонии дали жительнице Челябинской области, задушившей соперницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что 47-летняя женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в период с 15 по 27 ноября прошлого года в надворной постройке в села Великопетровка (Карталинский район) фигурантка во время конфликта на почве ревности задушила 43-летнюю знакомую.

В правоохранительные органы о пропаже заявила сестра убитой.

«Благодаря слаженной работе следователя СК и сотрудников МО МВД “Карталинский” преступление раскрыто в кратчайшие сроки», — отметили в региональном следственном управлении.

Виновной назначено восемь лет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.