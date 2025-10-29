В Бухаре разыскивают ученицу 9 класса, пропавшую по дороге в школу

Vaib.uz (Узбекистан. 29 октября). В Бухарской области объявлен розыск девятиклассницы, которая утром ушла в школу и не вернулась домой. Как сообщили в УВД региона, жительница махалли «Газли» Ромитанского района, ученица 9 класса школы № 36 Дженнет Раджаббаева 24 октября примерно в 08:00 вышла из дома со словами «Я иду в школу» и до настоящего времени не вернулась….