В Бухаре разыскивают ученицу 9 класса, пропавшую по дороге в школу

Vaib.uz (Узбекистан. 29 октября). В Бухарской области объявлен розыск девятиклассницы, которая утром ушла в школу и не вернулась домой. Как сообщили в УВД региона, жительница махалли «Газли» Ромитанского района, ученица 9 класса школы № 36 Дженнет Раджаббаева 24 октября примерно в 08:00 вышла из дома со словами «Я иду в школу» и до настоящего времени не вернулась.
Родственники забили тревогу и обратились в правоохранительные органы. В настоящее время правоохранители опрашивают одноклассников, учителей, знакомых и жителей района, устанавливают возможные маршруты передвижения девушки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Дженнет Раджаббаевой, просят незамедлительно сообщить по короткому номеру 102 или по телефонам 91−920−79−99 и 91−403−20−02.
Правоохранители просят не оставаться равнодушными: любая, даже незначительная на первый взгляд, информация может сыграть решающую роль в поисках пропавшей девушки. Если вам что-либо известно о Дженнет или вы её видели — не откладывайте звонок, помогите вернуть ребёнка домой.