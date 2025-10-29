В Ташкенте задержали банду закладчиков, организовавших крупную нарколабораторию

Первый этап операции.
В Учтепинском районе правоохранители остановили автомобиль с двумя подозреваемыми. При проверке транспортного средства было обнаружено 353 таблетки прегабалина и 25 тропикамида. Оба препарата входят в список сильнодействующих лекарственных средств и активно используются в нелегальном наркотическом обороте.
Выход на подпольную нарколабораторию.
В ходе дальнейших оперативных действий силовики задержали ещё двух участников преступной группы. Следствие установило, что они арендовали дом в Яшнабадском районе, где организовали подпольную нарколабораторию и жили там же.
При обыске по адресу были изъяты 50 кг и 1200 расфасованных доз прегабалина, 2 кг и 400 единиц тропикамида, 2 литра химического сырья для изготовления наркотиков, 112 000 флаконов и капсул для расфасовки.
Объём изъятых препаратов говорит о том, что преступная группа работала системно и на масштабы, рассчитанные на массовое распространение.
Какая ответственность грозит задержанным.
Согласно Уголовному кодексу Узбекистана, за незаконное изготовление, хранение и сбыт сильнодействующих и наркотических веществ предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Следственные мероприятия и дополнительные оперативные действия по делу продолжаются.