В Ташкенте задержали банду закладчиков, организовавших крупную нарколабораторию

Vaib.uz (Узбекистан. 29 октября). 22 октября в столице была проведена крупная спецоперация, в результате которой сотрудники Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности задержали четырёх членов организованной преступной группы, занимавшейся распространением сильнодействующих веществ методом закладок.

Источник: РИА "Новости"

Первый этап операции.

В Учтепинском районе правоохранители остановили автомобиль с двумя подозреваемыми. При проверке транспортного средства было обнаружено 353 таблетки прегабалина и 25 тропикамида. Оба препарата входят в список сильнодействующих лекарственных средств и активно используются в нелегальном наркотическом обороте.

Выход на подпольную нарколабораторию.

В ходе дальнейших оперативных действий силовики задержали ещё двух участников преступной группы. Следствие установило, что они арендовали дом в Яшнабадском районе, где организовали подпольную нарколабораторию и жили там же.

При обыске по адресу были изъяты 50 кг и 1200 расфасованных доз прегабалина, 2 кг и 400 единиц тропикамида, 2 литра химического сырья для изготовления наркотиков, 112 000 флаконов и капсул для расфасовки.

Объём изъятых препаратов говорит о том, что преступная группа работала системно и на масштабы, рассчитанные на массовое распространение.

Какая ответственность грозит задержанным.

Согласно Уголовному кодексу Узбекистана, за незаконное изготовление, хранение и сбыт сильнодействующих и наркотических веществ предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Следственные мероприятия и дополнительные оперативные действия по делу продолжаются.