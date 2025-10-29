В Уфе планируют расширить сеть платных парковок

Власти Уфы планируют расширить сеть платных парковок в следующем году. Как заявил мэр города Ратмир Мавлиев на оперативном совещании, действующая система показала свою эффективность и помогла снизить транспортную нагрузку в центральной части города.
Глава администрации отметил, что первоначально существовали опасения относительно возможных сбоев в работе системы и негативной реакции со стороны жителей и гостей города. Однако, по его оценке, управление транспорта успешно реализовало этот проект.
Мавлиев подчеркнул важность поддержания парковочных пространств в надлежащем состоянии и указал на перспективы развития сервиса. Он поручил запланировать на следующий год увеличение количества платных парковочных мест.
Начальник управления транспорта и связи администрации Уфы Олег Хмарин сообщил, что в 2026 году планируется довести общее число платных парковочных мест до 2200, что позволит полностью охватить территорию исторического центра города.
