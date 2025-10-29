Ричмонд
Виновнице смертельного ДТП в Крыму вынесли приговор

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма виновницу смертельного ДТП с пешеходом приговорили к условному сроку. Об этом сообщает прокуратура республики.

Источник: Прокуратура Крыма

Инцидент произошел в октябре прошлого года на автодороге «Приветное-Первомайское».

Как установил суд, 57-летняя женщина, двигаясь на машине, не заметила пересекавшего проезжую часть пешехода и сбила его. В результате ДТП 64-летний пешеход погиб на месте.

«Виновной назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на аналогичный период. Она лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев», — проинформировали в надзорном ведомстве.

Уточняется, что приговор суда в законную силу не вступил.