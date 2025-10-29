Виновнице смертельного ДТП в Крыму вынесли приговор

Инцидент произошел в октябре прошлого года на автодороге «Приветное-Первомайское».
Как установил суд, 57-летняя женщина, двигаясь на машине, не заметила пересекавшего проезжую часть пешехода и сбила его. В результате ДТП 64-летний пешеход погиб на месте.
«Виновной назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на аналогичный период. Она лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев», — проинформировали в надзорном ведомстве.
Уточняется, что приговор суда в законную силу не вступил.