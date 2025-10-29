Ричмонд
В Волгограде осудят торговца немаркированными сигаретами

Мужчине грозит до 6 лет колонии.

Источник: Freepik

В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, занимавшегося нелегальным оборотом табачной продукции.

В пресс-службе волгоградской полиции рассказали, что с февраля по июль 2025 года он закупал и перепродавал немаркированные сигареты на территории Волгограда и области. В ходе обыска в его гараже правоохранители изъяли свыше 50 000 пачек контрафактных сигарет общей стоимостью более 7 миллионов рублей.

Мужчине предъявили обвинение по части 6 статьи 171.1 УК РФ — за приобретение, хранение, перевозку и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих акцизной маркировке, в особо крупном размере. Волгоградец полностью признал вину.

Дело направлено в Ворошиловский районный суд, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла незаконную торговлю табаком в Волгограде.