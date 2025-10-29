В Волгограде осудят торговца немаркированными сигаретами

В пресс-службе волгоградской полиции рассказали, что с февраля по июль 2025 года он закупал и перепродавал немаркированные сигареты на территории Волгограда и области. В ходе обыска в его гараже правоохранители изъяли свыше 50 000 пачек контрафактных сигарет общей стоимостью более 7 миллионов рублей.