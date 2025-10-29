Воронежскому экс-замминистра Александру Кукину продлили домашний арест

Экс-заместителя министра предпринимательства задержали в начале февраля, предпринимателя — в конце мая. Уголовное дело связано с обстоятельствами выделения гранта размером 10 млн руб. на обустройство пляжа на базе отдыха «Мадагаскар» в Семилукском районе. По версии регионального Следственного комитета, работы в установленные сроки были выполнены не в полном объеме. Чиновник по предварительной договоренности с бизнесменом якобы скрыл нарушения, чтобы избежать возврата бюджетных средств. Таким образом, как считает следствие, деньги были похищены. Перед задержанием Ягодкин вернул в бюджет 10 млн руб.